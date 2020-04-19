Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne ve Kırklareli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı, büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Edirnelilerin büyük çoğunluğu hafta sonu olmasına rağmen evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'nde hafta içine oranla sakin bir pazar yaşanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor, kent genelinde anons yapılmaya devam ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde meydan ve caddeler, dünkü sakinliğini koruyor.

Vatandaşlar, uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Normal şartlarda yoğunluk oluşan Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde hafta sonu sakinlik yaşanıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

