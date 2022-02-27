YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

27.02.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle, program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştıZabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı
Babaannesinden kalan nergis tohumları yıllar sonra geçim kaynağı olduBabaannesinden kalan nergis tohumları yıllar sonra geçim kaynağı oldu
Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacakOğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

Edirne Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:31
İkindi
16:36
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.