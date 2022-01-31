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Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

31.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olduğu Trakya'da, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba, Tekirdağ'da perşembe günü etkili olması öngörülüyor.

Trakya'da bugün bulutlu hava, yarın sağanak bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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