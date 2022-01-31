KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olduğu Trakya'da, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba, Tekirdağ'da perşembe günü etkili olması öngörülüyor.
Trakya'da bugün bulutlu hava, yarın sağanak bekleniyor.
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