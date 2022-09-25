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Trakya'da çayır tırtılının ayçiçeğine zararı erken müdahaleyle önlendi

25.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy: - "Tarlalarımızı dronlar ile ilaçladık ve çayır tırtılı zararlısını bertaraf ettik" - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal: - "Bakanlığımız da konuya müdahil oldu. Bölgemize ilaçlama için dronlar gönderildi. Hızlı bir ilaçlama ile o dönemi atlattık"

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çayır tırtılının ayçiçeği tarlalarına verebileceği zarar, doğru ve zamanında yapılan ilaçlamalarla en aza indirildi.

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık 3 hafta daha sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, bu sezonun çok kurak geçmesine rağmen ayçiçeğinde verimin iyi olduğunu söyledi.

Ayçiçeği sezonunda bazı bölgelerde çıkan çayır tırtılına zamanında müdahale edildiğini belirten Arabacı, "Edirne merkezde ciddi bir tırtıl sorunu olmadı. İlçelerde bazı yerlerde vardı. Kısa sürede ilaçlama yapılarak bu sorun ortadan kaldırıldı. Muhakkak bazı tarlalarda zarar vardır ama genel olarak çok şükür kısa sürede ilaçlamalar yapılarak atlatıldı." dedi.

Arabacı, Edirne'de ayçiçeğinde geçen yıllardaki verim ortalamasını bu sene de alacaklarını düşündüğünü ifade etti.

- "Erken ve hızlı müdahale yapıldı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise kentte 1 milyon 150 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını anlattı.

Temmuz ayında Trakya'da ayçiçeği tarlalarında yoğun şekilde çayır tırtılı görüldüğünü dile getiren Aksoy, erken ve hızlı müdahaleler ile zararın en az seviyeye indirildiğini vurguladı.

Çayır tırtılının yaklaşık 100 bin dekar alanda görüldüğünü aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Tarlalarımızı dronlar ile ilaçladık ve çayır tırtılı zararlısını bertaraf ettik. Çok hızlı hareket ettik. Diğer illerde de böyledir çünkü oralarda da çok büyük hasar olmadı. Kırklareli'nde 100 bin dekarda görüldü ama 100 bin dekarın hepsi zarar görmüş değil. Bütün alanı 100 bin dekar olarak alın, bunun da yüzde 1'ini alın. Bu da 10 bin, 20 bin dekar gibi kısmı zarar gördü. Dolayısıyla bize çok büyük bir etki yapmayacak."

Aksoy, kentte geçen yıl 240 bin ton ayçiçeği hasat edildiğini, bu yıl da geçen yılın rakamlarının yakalanacağına inandığını sözlerine ekledi.

- İlaçlama için dronlar kullanıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise il genelinde 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Tırtıla karşı çiftçilerden gelen talep üzerine mücadele başlattıklarını belirten Öcal, "Bakanlığımız da konuya müdahil oldu. Bölgemize ilaçlama için dronlar gönderildi. Hızlı bir ilaçlama ile o dönemi atlattık. İlimiz genelinde hasadımızın yüzde 30'u yapıldı. 70 bin dekar alanda ayçiçeği tarlası tırtıldan etkilenmişti. 1 milyon 600 bin dekar alan ayçiçeği tarlasında yüzde 4'lük bir alanda tırtıl etkisi görüldü. 70 bin dekar alanın tamamı zarar görmüş değil." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli zarar tespitini yaptıklarını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Tırtılın etkisi ayçiçeğinde hasatta yüzde 1'lik bir orana denk geliyor. Üreticilerimizin korkacağı çok büyük bir zarar oluşmadı. Ortalama dekarda 230 kilogram civarında verim alınıyor. Yağmur almayan kesimlerde verim düşüklüğü yaşanıyor ama bu da rekoltemizi etkileyecek miktarda değil. Ayçiçeği hasadında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Tırtıla yönelik ilaçlamalar çok kısa sürede sonuç verdi. Hızlı ve başarılı bir çalışma yapıldığı için çok büyük sıkıntı yaşanmadan ayçiçeğinde zararın daha fazla olmasına engel olduk."

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Anahtar Kelimeler:
Trakya ayçiçeği

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