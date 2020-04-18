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Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Edirne'de alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi hafta içine oranla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polisi ekipleri cadde girişinde vatandaşların ateşini ölçüyor.

Edirne Belediyesi billboardlara Trakya şivesiyle "Evde kal." mesajları yazarken, polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde hafta içi ara ara yoğunluk oluşan meydan ve caddeler, bugün en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Vatandaşların büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim.

Valilik, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara astığı "Evde kal" ve "14 kural" afişleriyle vatandaşları uyarıyor.

Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemiyle, zabıta ve polisler ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar da okudukları ezanının ardından, vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.

Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.

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Edirne "evde kal" Kırklareli Tekirdağ Trakya

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Cerkezkoy
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