Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Valilik, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara astığı "Evde kal" ve "14 kural" afişleriyle vatandaşları uyarıyor.

Vatandaşların büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim.

Kırklareli'nde hafta içi ara ara yoğunluk oluşan meydan ve caddeler, bugün en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Edirne Belediyesi billboardlara Trakya şivesiyle "Evde kal." mesajları yazarken, polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Edirne'de alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi hafta içine oranla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemiyle, zabıta ve polisler ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar da okudukları ezanının ardından, vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.

Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.

