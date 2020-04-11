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Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Edirne ve Kırklareli'nde sokaklarda insan hareketliliği hafta içine göre azaldı

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uzmanların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da ise sokağa çıkma yasağına riayet ediliyor.

Alınan tedbirler ile Edirne'de kent merkezindeki cadde ve sokakların hafta içine göre sakin olduğu gözlendi.

Bariyerle kapatılan ve girişine ateş ölçümü ile kontrollü olarak izin verilen kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde görece hareketlilik azaldı.

Selimiye Meydanı ve çevresinde de az sayıda kişi olduğu gözlendi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Güneşli havanın hakim olduğu kentte, önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla Meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri de ekip araçlarından belirli aralıklarla, imamlar ise ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapıyor. Anons yöntemiyle vatandaşlara dolandırıcılığa karşı da uyarılarda bulunuluyor.

Kırklareli Valiliği de kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolarda "Evde kal", "14 kural" ve "Hayat eve sığar" afişleri ile vatandaşları uyarıyor.

- Tekirdağ

İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasağın ilk gününde Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü. Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyorlar.

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çağrı Edirne "evde kal" Kırklareli meydan Tekirdağ

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