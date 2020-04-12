YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE HABERLERİ  | 12.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ardından Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturdu.

Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri sıkı önlemler aldı.

Ekipler önemli işi olmayanları caddeye almıyor. Mazeret bildirip caddeye gireceklerin de ateşi ölçülüyor.

Kentte araç hareketliliğinin de yok denecek kadar az olduğu gözlendi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.

Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde az sayıda insan olduğu gözlendi.

Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri asılarak vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kentte Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile, zabıta ve polis ekipleri ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddelerde büyük bir sessizlik hakim oldu.

Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyorlar.

Kent genelinde, vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
"evde kal" koronavirüs tedbirler Trakya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Esenler’de sokak hayvanları unutulmadı

Esenler’de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:31
Öğle
13:20
İkindi
17:01
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Altıerler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Pınar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor

Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor

Keşan’da Feci Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı

Keşan’da Feci Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.