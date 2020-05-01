Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresi sakin günlerinden birini yaşıyor.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde de yoğunluk görülmedi. Vatandaşların genelde "Evde kal." çağrılarına uyduğu gözlendi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, kısmen evlerinde kalmaya devam ediyor.

Önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanlarında sessizlik hakim. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde ise az sayıda insan olduğu gözlendi.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar erken saatlerde ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe gitti. Vatandaşların büyük çoğunluğu ise önlemler kapsamında evde kalmayı tercih etti.

Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

İl sınırları içinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Tekirdağ'da sessizlik hakim.

Kentin işlek yerleri olan Hükümet Caddesi ile Köprübaşı, Cumhuriyet ve Hasal Ali Yücel meydanlarında araç ve insan yoğunluğunun en az seviyede olduğu gözlendi.

Polis ekipleri de kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

