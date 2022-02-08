Trakya'da geri dönüşümden elde edilen iplik tekstil sektöründe kullanılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen elyaftan yapılan ipliğin, Trakya'da tekstil sektöründe kullanıldığını söyledi.

Noyan, AA muhabirine, Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu sektörde artık alışılagelmiş ham maddelerden uzaklaşılarak alternatif üretim malzemelerine yönelim olduğunu ifade eden Noyan, "Recycle dediğimiz atık pet veya plastik malzemeler bir dizi işlemden geçirildikten sonra elyafa dönüştürülüyor. Bu elyaftan yapılan iplik, dokunarak kumaş haline getiriliyor." dedi.

Noyan, bu işlemin hem geri dönüşüme fayda sağladığını hem de üretim maliyetlerini düşürdüğünü dile getirdi.

Bu üretim biçiminin gelecek yıllarda çok daha fazla kullanılacağına inandığını aktaran Noyan, "Özellikle tekstil sektöründe son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ar-Ge çalışmaları hız kazandı." diye konuştu.

Noyan, Trakya'daki bazı tekstil fabrikalarının geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen iplike üretim yaptığını anlatarak, 2025 yılına kadar bu konudaki çalışmaların artmasını beklediklerini ifade etti.

Özellikle yurt dışından büyük markaların recycle kumaştan yapılan malzemeleri tercih etmeye başladığını dile getiren Noyan, çevreye duyarlılığın artmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Noyan, şunları kaydetti:

"Trakya'da 24 organize sanayi bölgesinde (OSB) 200 bin civarında tekstil işçisi istihdam ediliyor. Pandemi sürecinin başlamasıyla özellikle emek yoğun sektör olarak tekstil sektörü çok ciddi yaralar aldı. İlk zamanlarda sağlık tekstili ile ilgili çalışmalar yapan sanayicilerimiz, geçen süreçte örgü kumaş ve diğer konularda gelişmeler sağladı."

