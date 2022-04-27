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Trakya'da Kadir Gecesi Selimiye başta olmak üzere camilerde dualarla idrak edildi

27.04.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Kadir Gecesi Selimiye başta olmak üzere camilerde dualarla idrak edildi

EDİRNE (AA) - Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete kapalı olan caminin iç bölümü ve bahçesini doldurdu.

Dedeağaç Azınlık Derneği Başkanı Yaşar Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Batı Trakya'dan geldiklerini söyledi.

Edirne'de olmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Dağlı, "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Bölgemizde böyle bir cami varken bu güzel geceleri burada geçirmeye çalışıyoruz. Bu kutsal geceyi dualarla geçiriyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Muharrem Genç tarafından vaaz verildi.

Cemaat, programının ardından cami avlusunda teravih namazını kıldı.

Teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de bugün açılışı gerçekleştirilen Ulu Cami'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verildi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ'da tarihi Rüstempaşa Camisi olmak üzere camilerde Kadir Gecesi idrak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:12
Yatsı
21:44
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