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Trakya'da kar yağışı devam ediyor

03.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da kar yağışı devam ediyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Edirne merkezde etkisini yitiren kar yağışı Keşan ilçesi, Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köylerinde şiddetini artırdı.

Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de köylerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Keşan'da ise belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki karları temizledi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da gece yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmuyor.

Kırklareli'nde Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkisinde de zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

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