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Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü

02.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde arttı, Tekirdağ'da azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Edirne'de geçen hafta 82,40 olan vaka sayısı 97,61'e yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden ilde temmuz ortasında artış yaşandı. Kentte son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşıldı.

İki haftadır yükselişte olan vaka seyri bu hafta da devam etti.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde ilk sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 82,10 iken son verilerde 98,69 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 142,54'ten 140,14'e geriledi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

Kırklareli ve Edirne aşı verilerinin açıklandığı haritada "mavi", Tekirdağ "sarı" renkle gösteriliyor.

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