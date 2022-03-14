YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

14.03.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat - 4 Mart illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de bir önceki hafta her 100 bin kişide görülen 497,43'lük vaka sayısı 393,58'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, geçen yıl temmuz ortalarında artış görülmüştü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor.

Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu. Son 1 aylık verilerde vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vaka sayısı düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 770'ten 564,19'a, Tekirdağ'da da 464,34 olan vaka sayısı 355,31'e geriledi.

Vaka sayısı yoğunluğuna göre iller sıralamasında Kırklareli 22, Edirne 47, Tekirdağ ise 51'inci sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat12-18 Şubat19-25 Şubat26 Şubat - 4 MartEdirne527,51468,41502,50537,57724,69677,72563,92497,43393,58Kırklareli843,43910,88889,321214,421489,201229,38886,63770,00564,19Tekirdağ547,61707,54814,011020,011121,58805,19543,74464,34355,31

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyorSelimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor
Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldüTrabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü
Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktıAğrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı

Edirne Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
13:28
İkindi
16:46
Akşam
19:25
Yatsı
20:45
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.