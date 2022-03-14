Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat - 4 Mart illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de bir önceki hafta her 100 bin kişide görülen 497,43'lük vaka sayısı 393,58'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, geçen yıl temmuz ortalarında artış görülmüştü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor.

Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu. Son 1 aylık verilerde vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vaka sayısı düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 770'ten 564,19'a, Tekirdağ'da da 464,34 olan vaka sayısı 355,31'e geriledi.

Vaka sayısı yoğunluğuna göre iller sıralamasında Kırklareli 22, Edirne 47, Tekirdağ ise 51'inci sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat12-18 Şubat19-25 Şubat26 Şubat - 4 MartEdirne527,51468,41502,50537,57724,69677,72563,92497,43393,58Kırklareli843,43910,88889,321214,421489,201229,38886,63770,00564,19Tekirdağ547,61707,54814,011020,011121,58805,19543,74464,34355,31

