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Trakya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre artış gösterdi

23.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Trakya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre artış gösterdi

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında geçen haftaya göre artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'nde 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.

Geçen haftaya göre bölge illerinde artış olduğu görüldü.

Vaka sayısı yükselişinde Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti.

Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'nde ise 52.61 olarak açıklanmıştı.

Edirne'de geçen hafta olan 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Son vaka tespitlerine göre Trakya'daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi.

Keşan ve İpsala ilçelerinde vaka artışının yaşanması sonrası ek tedbirler alındı.

İpsala'da halk pazarının geçici süre kurulmaması kararının yanında Keşan Kaymakamlığı da ev hanımlarının altın günü, ev gezmeleri gibi buluşmalar yapmamasını istedi.

Edirneli Recep Akbaşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın tehlikesinin henüz geçmediğini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Şadan Platin de artan vaka sayılarına karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini dile getirdi.

Devletin aldığı tedbire vatandaşın uymaması sonucu mücadelenin etkin olmayacağını ifade eden Platin, "İnsanlarımız bu duruma biraz bilinçsiz yaklaşıyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan insanlar var. Edirne halkı olarak daha fazla özen göstermeliyiz ve kurallara uymalıyız." diye konuştu.

Kırklarelili Mustafa Samet Yılmaz da vaka artışından endişe duyduklarını herkesin virüsün yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Normalleşmeye herkesin bir an önce geçmek istediğini ancak bazı kural tanımazların bu durumu geciktirdiğini savunan Yılmaz, "Çoğu vatandaşa bakıyoruz maskeyi yarım yamalak takıyor. Maskeyi bile tam takmayı beceremiyor. Kendin için yapmıyorsan bile sevdiğin insanlar için yapman gerekiyor." dedi.

Mevlüt Tunç, maskeden kurtulmak ve kısıtlamaların sona ermesi için herkesin kurallara daha çok dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Tekirdağlı Kazım Cingü ise vakalar düşüşe geçtiğinde tedbirlerde de gevşemenin olduğunu söyledi.

Vaka düşünce tedbirlerin bırakılması sonucunun bu haftaki vaka sayılarına yansıdığını ifade eden Cingü, "Vakaların düştüğünü duyan vatandaşlar hemen gevşemeye başlıyor. Ondan sonra da vakalar artışa geçiyor. Herkesin bu salgını ciddiye alması gerekiyor." dedi.

Hasan Bedel de normal günlere geri dönülmesi için insanların biraz daha dişini sıkması ve her zaman salgına karşı tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.

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