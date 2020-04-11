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Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da besiciler sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkıyor, iç ve dış parazit ilaçları veriyor, merada zehirlenmelere karşı iğne yapıyor - Koyun kırkan Mustafa Doğanlı: - "Günde 50-60 koyun kırkıyorum. Bir koyundan 3 kilogram civarında yapağı çıkıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - ALPER ERAL - Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını kırkmaya ve bakımlarını yapmaya başladı.

Küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde makas ve kompresör destekli özel üretilen makineyle kırkma işlemini gerçekleştiren besiciler, koyunlara iç ve dış parazit ilaçları veriyor, merada zehirlenmelere karşı iğne yapıyor ve hayvanın kime ait olduğunun belirlenmesi için üzerine bir miktar boya sürüyor.

Besiciler elde edilen yünlerin kilogramını 3 liradan satışa sunuyor.

- "Hayvanlar stres yapıyor"

İlçede hayvancılık yapan Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, AA muhabirine, havaların ısınmaya başlamasıyla, koyunların daha rahat etmeleri için yünlerinin kırkıldığını söyledi.

Yaz mevsimi yaklaştıkça bu işlemin yapılması gerektiğini belirten Toluca, "Hayvanın üzerindeki yapak birikti. Bu hayvanlar yazın sıcakta otlamaz. Bit, pire, kene kapar. Bu nedenle yünlerinin alınması lazım. Yerine yeni tüyler çıkacak." dedi.

- "Koyun kırkma çok ince bir işlem"

Koyun kırkan Mustafa Doğanlı da senede bir kez yapılan bu işlemin koyunların temizlenmesi olduğunu ifade etti.

Koyun kırkımının çok ince bir işlem olduğunu anlatan Doğanlı, "Günde 50-60 koyun kırkıyorum. Bir koyundan 3 kilogram civarında yapağı çıkıyor." diye konuştu.

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