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Trakya'da sağanak etkili oluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Trakya'da sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırarak devam ediyor. Enez ilçesinde yoğun yağış ve fırtına nedeniyle limandaki 2 balıkçı teknesi battı, bazı balıkçı barınaklarının çatısı uçtu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakacağını belirtti.

Yetkililer kar yağışının aralıklarla cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de öğleden sonra aniden başlayan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak trafikte güçlük yaşattı, bazı sokak ve caddelerde yağmur suları birikti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kırklareli'de ise öğleden sonra başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Tekirdağ Yağış

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Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
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