Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de randevularını alarak belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı yaptıran Nebahat Coşkun, AA muhabirine, doktor eşi olduğunu söyledi. Coşkun, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edildiğini duyduğu gibi randevu aldığını belirtti.

Bugün adeta çifte bayram yaşadığını dile getiren Coşkun, "Bir süredir aşı olmayı bekliyorduk. Doğrusu sürpriz oldu bu haber bize. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Artık dışarıya çıkmayı, büyüklerimizle bayramlaşmayı çok özledik o yüzden herkes aşı olsun lütfen." dedi.

Sağlık çalışanı eşi Nazlı Salık ise herkesin sırası geldiğinde aşı yaptırması gerektiğini ifade etti.