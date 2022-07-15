YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor

Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor

15.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde üretilen tohumluklarla Trakya çiftçisinin ihtiyacı karşılanıyor - İşletme Müdür Yardımcısı Engin Paslı: - "TİGEM'in tohumları sertifikalı olduğu için yüzde 25 daha fazla ürün elde etmeyi sağlıyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce üretilen sertifikalı buğday tohumu verimiyle yüz güldürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 235 dönüm arazide sertifikalı buğday, ayçiçeği, mısır, yonca ve fiğ tohumu üretiyor. Bu tohumluklarla Trakya çiftçisinin ihtiyacı karşılanıyor.

Tohum üretimi için sonbaharda 4 bin dönüm alanda ekilen buğday, iki biçerdöverle hasat edilmeye başlandı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek hasat çalışmalarında buğday saplarından da saman balyaları yapılıyor. Samanlar, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen hayvanların beslenmesi için kullanılıyor.

- Dönüm başına 550 kilogram verim

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Engin Paslı, AA muhabirine, bu yıl yaklaşık 2 bin ton buğday tohumu elde etmeyi planladıklarını söyledi.

4 bin dönüm alanda ekili buğdayın hasadını yapmaya başladıklarını ifade eden Paslı, buğday tohumlarını talep olması halinde Trakya çiftçisine satacaklarını belirtti.

Bu yıl buğdayda verimin dönüm başına 550 kilogram olduğunu dile getiren Paslı, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Verim oldukça tatminkar, buğdaylarımızın kalitesi oldukça yüksek. Hasadımız 15 gün sürecek. Hasat bittikten sonra tohumlarımızı eleme tesisinde eleyip ilaçlayıp, paketleyip satışa hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

"Flamurara-85" ve "Kayra" adlı ekmeklik buğday tohumlarını ürettiklerini belirten Paslı, tohumlukların muadillerine kıyasla kalite, verim ve hastalıklara dayanıklılık bakımından öne çıktığını vurguladı. Paslı, şunları kaydetti:

"TİGEM'in tohumları sertifikalı olduğu için yüzde 25 daha fazla ürün elde etmeyi sağlıyor. TİGEM olarak Tarım ve Orman Bakanlığının diğer bir kuruluşu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün geliştirdiği yerli ve milli tohumları çoğaltarak vatandaşa dağıtmak üzere görev üstlenmiş bir kuruluşuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)
Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendiBursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Kırklareli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:43
Öğle
13:22
İkindi
17:22
Akşam
20:51
Yatsı
22:39
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.