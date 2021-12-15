YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

15.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Nehri'nin debisi 5 kattan fazla arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanaklarla arttı.

Bölgede son dönemde etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi. Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde 5 kattan fazla artarak 497 metreküp/saniyeye çıktığı belirlendi. Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca Nehri debisi ise aralık başından bu yana 4 metreküp/saniye artışla saniyede 10 metreküpe ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyorSelimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

Edirne Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:27
Öğle
13:14
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:19

Edirne Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Çakbil Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Toker Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.