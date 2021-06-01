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Trakya'da spor salonları hizmet vermeye başladı

01.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da spor salonları hizmet vermeye başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki spor salonları da açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaşmıştı.

Bu kapsamda spor salonları pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre faaliyetlerini sürdürebilecek.

Kırklareli'ndeki spor salonları işletmecileri, sabahın erken saatinde gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kentte spor salonu işleten İsmail Doğan, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İlk gün olmasına rağmen müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Doğan, "Salonumuzu açtık müşterilerimizi bekliyoruz. Biz de çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Doğan, tedbirleri de elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.

Spor salonu müşterisi Cabir Özkaya ise bir süredir spor yapamadıklarını ve salonların açılmasıyla sabahın erken saatinde spora başladığını kaydetti.

Eski formuna kavuşmak için çaba harcadığını dile getiren Özkaya, salonların kapanmaması için tüm tedbirleri uygulayacaklarını anlattı.

Edirne ve Tekirdağ'daki spor salonları da hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı.

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