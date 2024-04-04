YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Trakya'da tatlı, çikolata ve bayram şekeri satan iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı

Trakya'da tatlı, çikolata ve bayram şekeri satan iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı

AA AA
04.04.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler işletmelerde hijyen şartları, resmi evrak, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları, satış koşulları ve etiket bilgilerini kontrol etti. İşletme yetkilileri, son kullanma tarihi ve ürün etiketlerine dikkat edilmesi konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli'nde de pastanelerin imalathane ve depoları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Ekipler, paketli gıdaların son tüketim tarihlerini ve etiket bilgilerini de inceledi.

Edirne'de de aynı kapsamda denetimler yapıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülüSıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Necdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turuNecdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turu
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Trakya denetim gıda

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:41
Öğle
13:18
İkindi
16:54
Akşam
19:45
Yatsı
21:07
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.