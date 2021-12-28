YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

28.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması başladı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde tarama yaptıran Mert Özbek, AA muhabirine, uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Gelecekte büyük sorunların yaşanmaması adına önceden böyle önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Bizim için güzel bir uygulama. Keşke daha önce yapılsaydı, Herkes önlemini önceden alması gerekiyor. İleri de daha fazla sıkıntı yaşanmaması için herkes için gerekli bir uygulama." diye konuştu.

Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

Uygulama Edirne ve Tekirdağ'da da devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdıKırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı

Kırklareli Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:58
Sabah
08:31
Öğle
13:19
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:24

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Güneş Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergız Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.