YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

18.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumunun Afrika'ya ihraç edilmesi amacıyla Türk ve Sudanlı heyetler arasında protokol imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansında (TRAKYAKA) düzenlenen toplantıda, Sudanlı heyet ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanı Erdoğan Ören, Trakya Tohum AŞ Yöneticisi Birol Tarar ile Trakya Tohum Derneği Başkanı İbrahim Toruk bir araya geldi.

Toplantıda, Trakya'dan Sudan'a gönderilecek ve oradan 19 Afrika ülkesine dağıtılması planlanan tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumu için anlaşma imzalandı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan'ın El Cezire bölgesinden gelen üst düzey yetkililerin Trakya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Sudanlı yetkililer ile yaklaşık bir yıldır ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bir süredir Trakya'da istişarelerde bulunan Sudan'ın El Cezire bölgesi heyeti ile Trakya Dış Ticaret Platformu ve Trakya Tohum AŞ arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalar kapsamında Trakya'dan El Cezire bölgesine tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumu ihraç edilecek. Anlaşma ve mutabakatlar ile yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşacak. Sudan'a girdiğiniz zaman etrafındaki 19 Afrika ülkesine gümrüksüz mal satabiliyorsunuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:
Isparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyorIsparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Sudan

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:29
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:14
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Anlamlandıramadım"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Anlamlandıramadım"

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.