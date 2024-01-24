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Trakya'da üretilen yerli ayçiçeği tohumunun 400 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak

AA AA
24.01.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği tohumlarının 2024 tarım sezonunda yaklaşık 400 bin dönümlük alanda ekilmesi hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

TRAKYAKA koordinasyonunda bölgedeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, oda, borsa ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yerli ayçiçeği tohumlarının üretildiğini anlatan Şahin, "2021'de saha denemelerine başladık, 2022'de ekimlere devam edildi ve güzel sonuçlar alındı. 2023'te de başta Trakya olmak üzere yaklaşık 100 bin dönümde tohumlarımız denendi. Yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesine rağmen verim ve hastalıklara dayanma anlamında çok güzel sonuçlar alındı." dedi.

Üretime destek olmak için çalıştıklarını dile getiren Şahin, çiftçilere fiyat ve kalite açısından yabancı tohum firmalarıyla rekabet edecek ürünler sunduklarını vurguladı.

Şahin, 2024 tarım sezonunda yerli tohum ekim alanlarının genişletileceğini ifade etti.

Yerli tohum açısından güzel bir üretim sezonu beklediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 ton tohumumuz var. Yerli ayçiçeği tohumlarımızı başta Trakya olmak üzere yaklaşık 400 bin dönümlük alanda ekmeyi planlıyoruz. Trakya illerinin yanında İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale gibi yakın coğrafyamızda, sonrasında uygun olan Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi kentlerde ürünlerimizin ekilmesini sağlayacağız.

Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber projeler geliştiriyoruz. Bunların bir kısmı hibe yoluyla olacak. Trakya'da faaliyet gösteren 38 tohum firmamız var, bunların aracılığıyla tohumlarımızı satmak istiyoruz. İnşallah 2024 yılı bizim için tam bir test yılı olacak. Bu yılı atlattıktan sonra tüm Türkiye'de uluslararası yabancı şirketlerin tohumlarıyla tam anlamda rekabet edebilir hale geleceğiz."

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Trakya ayçiçeği

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