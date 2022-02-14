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Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor

14.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli son verilere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sıralamasında birinci sırada yer aldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 537,57'lik vaka sayısı 724,69'a çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1214,42'den 1489,20'ye yükseldi. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1020,01'den 1121,58'e çıktı.

Verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sıralamasında Kırklareli birinci, Tekirdağ 14'üncü, Edirne ise 44'üncü sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

27 Kasım-3 Aralık4-10 Aralık11-17 Aralık18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 ŞubatEdirne278,59311,95306,80329,11428,44527,51468,41502,50537,57724,69Kırklareli456,13467,74445,63468,85590,21843,43910,88889,321214,421489,20Tekirdağ336,43358,63351,32333,00387,12547,61707,54814,011020,011121,58

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