YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

01.09.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçına doğruHentbol Kadınlar Süper Kupa maçına doğru
Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildiYaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi
Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandıOrdulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Trakya meteoroloji genel müdürlüğü sağanak

Ankara Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:09
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.