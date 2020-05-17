Trakya'da yılın üç ayında ihracat yüzde 9 arttı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen Trakya'da yılın ilk üç ayında ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 56,8 milyon dolar artışla 960,6 milyon dolar, Kırklareli'nin 4 milyon dolar artışla 101,6 milyon dolar ve Edirne'nin 4,8 milyon dolar artışla 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trakya'nın tarım ve sanayi ürünlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahin, "İhracatımızda tarım, orman ve makine sektörü ürünleri önemli yer tutuyor. Bunların ardından plastik kauçuk, elektrikli ev aletleri ve bunların yan ürünleri geliyor. Ayrıca tekstil makineleri ve tekstil ürünleri de ihracat yapılan önemli sektörlerimizdendir." dedi.

Şahin, ilk çeyrekte Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu, bu ülkeyi Yunanistan ve Katar'ın takip ettiğini dile getirdi.