Trakya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kırklareli Temsilcisi Yasin Çakırel, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Bu okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları bulunan eğitim kurumlarından olduğunu belirten Çakırel şunları kaydetti:

"İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz.

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."

Basın açıklamasına derneğin üyeleri de katıldı.

- Edirne

İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Edirne Temsilcisi Rasim Özgün, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu okulların kurulduğu günden bu yana milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini anlattı.

Bu okullarda yetişen milyonlarca gencin eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda başarılara imza attığını dile getiren Özgün, imam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını kaydetti.

Özgün, imam hatip okullarıyla ilgili kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyenlerin olduğunu belirterek terbiyesizliği sineye çekmeyeceklerini ve şarkıcıya hukuk önünde hesap soracaklarını bildirdi.



