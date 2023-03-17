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Trakya'dan gelen "enerji timleri" Kahramanmaraşlı afetzedeler için görev başında

17.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'dan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, afetzedelerin enerji ihtiyacını karşılamak için 24 saat esaslı çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde birçok binanın yıkılması, alt ve üstyapının zarar görmesi nedeniyle enerji kesintileri yaşandı. Sorunlarının çözülmesi amacıyla ülke genelindeki elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri bölgede görev aldı.

Türkiye'nin en batısındaki illerden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan, yaklaşık 1300 kilometre yol kat ederek Kahramanmaraş'a gelen TREDAŞ ekibi de gündüz gece her türlü hava koşulunda afetzedelerin enerji ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çadır kentlerde aydınlatma sistemlerinin kurulması ve bakımı görevini üstelenen ekipler, aynı zamanda çadırlarda kullanılan lamba, ısıtıcı ve elektronik aletler için enerji akışını sağlıyor.

"GÜNLÜK ORTALAMA 300 ÇADIRA ULAŞIYORUZ. YAKLAŞIK 7 BİN ÇADIRA HİZMET VERDİK"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen elektrik mühendisi Hakan Dedeoğlu, AA muhabirine, afetin ardından gönüllü olarak ekiplerle kente ulaştıklarını söyledi.

Çadır kentlere enerji verme ve aydınlatma çalışmalarını 24 saat esaslı yürüttüklerini anlatan Dedeoğlu, "Biz 1300 kilometre uzaktan geldik. Türkiye'nin en batısından Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak gönüllü çalışanlarıyla geldik. Ekiplerimiz gelmeye devam ediyor. 122 arkadaşımızla çalışıyoruz. Çadırlarımıza enerji tedarik ediyoruz." diye konuştu.

Dedeoğlu, yaşanan afetin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizim de bir şeyler yapmamız lazımdı. O yüzden buraya gönüllü olarak geldik." dedi.

Depremzede vatandaşlara yardım etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Dedeoğlu, psikolojik açıdan bölgede çalışmanın zor olduğunu ancak zorlukları vatandaşlarla aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dedeoğlu, gönüllü çalışmaya devam edeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bayram havası oluşuyor, bizi el üstünde tutuyorlar. Sağ olsunlar. Ekiplerimiz çadırlara girdiği andan itibaren teyzelerimiz, dedelerimiz yanımıza geliyor, 'Allah rızası için ne isterseniz yardımcı olalım.' diyorlar. Burada ne kadar kalmamız gerekiyorsa kalacağız. Günlük ortalama 300 çadıra ulaşıyoruz. Yaklaşık 7 bin çadıra hizmet verdik."

"ONLARIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK BİZLERE DE MUTLULUK VERİYOR"

Edirne'den gelen Berkay Yiğit de afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

Herkesin elektriğe ihtiyacının olduğuna işaret eden Yiğit, "İnsanların ısınma ihtiyaçları var, telefonlarını şarj ediyorlar. Onların mutluluğunu görmek bizlere de mutluluk veriyor tabii ki. Elektriğe büyük ihtiyaç olduğu için TREDAŞ olarak geldik, gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Eyüp Tosun, yaraları sarmak için bölgede bulunduklarını dile getirdi.

Her çadıra enerji sağladıklarını anlatan Tosun, "Onların acısını paylaşıyoruz. Elden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Bir gün gelecek ve görev süremiz dolacak, bizler evlerimize döneceğiz ama aklımız hep burada kalacak." ifadesini kullandı.

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Edirne Kahramanmaraş Tekirdağ Çorlu Trakya elektrik tredaş

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