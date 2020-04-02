TRAKYAKA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltacak projelere 3 milyon lira destek

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), koronavirüs (Kovid-19) yayılımının en aza indirilmesi ve salgının ülke ekonomisine negatif etkisinin azaltılmasına yönelik hazırlanacak projelere 3 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadele etmek, kamu kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve KOBİ'lere destek olmak amacıyla "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık" programı başlatıldı.

Programdan faydalanmak isteyenler başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 30 Nisan saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere faaliyete geçirilen program çerçevesinde, proje hazırlayan ve başarılı bulunan yararlanıcılara 3 milyon toplam destek sağlanacak.