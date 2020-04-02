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TRAKYAKA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltacak projelere 3 milyon lira destek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

TRAKYAKA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltacak projelere 3 milyon lira destek

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), koronavirüs (Kovid-19) yayılımının en aza indirilmesi ve salgının ülke ekonomisine negatif etkisinin azaltılmasına yönelik hazırlanacak projelere 3 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadele etmek, kamu kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve KOBİ'lere destek olmak amacıyla "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık" programı başlatıldı.

Programdan faydalanmak isteyenler başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 30 Nisan saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere faaliyete geçirilen program çerçevesinde, proje hazırlayan ve başarılı bulunan yararlanıcılara 3 milyon toplam destek sağlanacak.

Proje başına asgari destek tutarı 100 bin lira, azami destek tutarı 400 bin lira olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın Yunanistan'a 2, Bulgaristan'a 3 sınır kapısı bulunması, 15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve yıllık 10 milyon turist ağırlayan İstanbul'a komşu olması nedeniyle virüsle mücadelede riskli bölge konumunda olduğunu belirtti.

Programın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedefleyen programın öncelikleri arasında, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi yer alıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Destek koronavirüs Proje TRAKYAKA

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