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Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

15.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "İnanıyorum ki bu birliktelik güzel bir örnek teşkil edecek ve bölgemize her anlamda enerji katacak"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Üniversite arasında imzalanan protokole ilişkin, "Bölgemiz özellikle tarım, sanayi, turizm ve ticarette önemli potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için üniversite ve sanayi iş birliği çok önemli." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm ve kentsel yaşam başlıklarında iş birliğini içeren protokol, Keşan Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile oda ve borsa üyelerinin katıldığı törende, bölgeyi yakından ilgilendiren konular görüşülürken, küresel ısınma, iklim, su ve gıda krizi gibi global sorunlar hakkında ortak hareket etme kararı alındı.

Burada konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, bölgenin potansiyelinden en yüksek verimi almayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, Üniversitenin üzerine düşeni yapacağını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemiz özellikle tarım, sanayi, turizm ve ticaret anlamında önemli potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için üniversite ve sanayi iş birliği çok önemli. Bugün de burada bölge için canını dişine takarak çalışan ve güzel işlere imza atan değerli kurum yöneticilerimizle 'bölgesel kalkınmayı nasıl maksimum seviyeye çıkarırız' diye bir araya geldik. İnanıyorum ki bu birliktelik güzel bir örnek teşkil edecek ve bölgemize her anlamda enerji katacak."

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