MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Trans oyuncu Hunter Schafer bikinili pozuyla tam puan aldı! 'Göğüs estetiği' detayı

Trans oyuncu Hunter Schafer bikinili pozuyla tam puan aldı! 'Göğüs estetiği' detayı

03.02.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılından beri rol aldığı Euphoria dizisinde Jules karakterine hayat veren trans oyuncu Hunter Schafer, sevgilisi Dominic Fike ile Hawaii tatilinde aşka geldi. Mavi bikinisiyle görüntülenen Hunter Schafer, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Trans oyuncu Hunter Schafer bikinili pozuyla tam puan aldı! 'Göğüs estetiği' detayı

Bir süredir ABD'li şarkıcı Dominic Fike ile aşk yaşayan güzel oyuncu ve manken Hunter Schafer, Hawaii tarzıyla nefes kesti.

Mavi bir bikini tercih eden Hunter Schafer, topuz yaptığı saçlarını poz vermek için açtı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Tatil tarzı akılları baştan aldı

Dominic Fike ise oyuncu aşkı Hunter Schafer'a arkadan sarıldı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Tatil tarzı akılları baştan aldı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Hunter daha iyisini bulabilirdi'' ve ''Göğüs estetiği yaptırdığı çok belli'' gibi yorumlar yaptı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Erkek olarak doğan ancak kendisini kadın olarak tanımlayan Hunter Schafer'ın göğüslerine silikon taktırdığı öne sürülmüştü.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Hunter Schafer, modelliğe gönül verdiği için eğitimini yarıda kesmişti.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Euphoria dizisindeki oyunculuğu nedeniyle takdir toplayan Hunter Schafer, dizinin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendi.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Hunter Schafer'in Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi mevcut.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi tanıdık çıktı! Gören inanmakta güçlük çektiSevgilisi tanıdık çıktı! Gören inanmakta güçlük çekti
'Açık alanda sevişmek istiyorum' demişti! Her yerden dekolte...'Açık alanda sevişmek istiyorum' demişti! Her yerden dekolte...
Yarı çıplak uzanıp fotoğrafını paylaştıYarı çıplak uzanıp fotoğrafını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
euphoria hunter schafer Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Hakkari'de çığ, İzmir'de hortum! Çarpıcı anlar kamerada

Hakkari'de çığ, İzmir'de hortum! Çarpıcı anlar kamerada

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

Transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.