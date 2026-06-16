Eşref Tek için lokma döktürdüler! Gören şaştı kaldı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi geçtiğimiz günlerde ekran macerasını noktaladı.

Sezon finali yapacakken ani bir şekilde final kararı verilen fenomen dizinin başrolü Eşref Tek'in senaryo gereği ölmesi sosyal medyada tepki çekti.

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakterinin ölümünün ardından, Bursa'nın İznik ilçesinde lokma hayrı düzenlendi.

Dizi karakterine duydukları sevgiyi göstermek isteyen çok sayıda vatandaş etkinliğe katılırken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Lokma dağıtımı sırasında bir kişinin ellerini semaya kaldırarak dua etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Hayranların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, karakterin dizideki akıbetinden etkilenen izleyicilerin bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliğe katılan Ali Karaman, "Gördüğümde ünlü oyuncu hayatını kaybetti sandım. Sonrasında sadece senaryo gereği öldüğünü öğrendim, çok şaşırdım. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dizi karakteri için düzenlenen lokma hayrı, izleyicilerin kurgu karakterlerle kurduğu güçlü bağın ve dizinin toplum üzerindeki etkisinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.