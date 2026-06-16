'Panter Emel' olarak bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

'PANTER EMEL' 85 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır