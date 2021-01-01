Trans yağ neden zararlıdır? Nerelerde bulunur?

Çok az miktarda tüketimi sağlık için pek sorun teşkil etmez. Bu miktarın aşılması ise vücut için tehlikelidir. Maliyeti az ve raf ömrü uzun olan bir yağ olduğu için çeşitli alanlarda kullanımı tercih edilir. Trans yağ nedir, hangi yiyeceklerde vardır, neden zararlıdır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Trans Yağ Hakkında Genel Bilgiler Doymamış yağ asitlerinin geneline trans yağ adı verilir. Doymamış yağ grubunda yer alır. Hayvan vücudunda doğal olarak veya endüstriyel yollarla yapay olarak üretilir. Hayvanların sindirim sistemindeki bakteriler tarafından sentezlenen ve bu hayvanlardan üretilen hayvansal gıdalarda az oranda trans yağ bulunabilir. Örneğin süt ürünlerinde %2-8, et ürünlerinde %3-9 gibi bir oranda bulunur. Doğal ve az miktarda olduğu için sağlık için ciddi bir tehdit oluşturmaz. Yapay olan trans yağ ise, sıvı formda olan bitkisel yağların hidrojenle doyurularak daha katı bir forma getirilmesi ile üretilir. Endüstriyel trans yağlar, paketlenmiş ürünlerde, hazır gıdalarda bulunur. Aşırı tüketimi ciddi hastalıklara neden olabilir. Trans yağ vücut için gerekli değildir. Dolayısıyla trans yağ tüketmediğinizde sağlığınız da olumsuz etkilenmez. Aksine, pek çok olumlu etkisi olur.

Trans yağ asitleri tüketimi konusunda az bilinen bir durum ise evinizde kullandığınız bazı yağların da trans yağa dönüşebildiğidir. Tabii ki bu böyle kendi kendine gerçekleşen bir işlem olmaz. Yağların çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılması veya kızartılması, aynı yağı çok fazla sayıda tekrar tekrar kullanmak kısmi hidrojenleşmeye neden olabilir. Trans yağın üretimi de sıvı halde bulunan yağların hidrojenle doygun hale getirilerek katı forma dönüştürülmesi ile olur. Dolayısıyla kısmı hidrojenleşme meydana gelen yağ, trans yağa dönüşebilir. Bu şekilde oluşan trans yağ örnekleri, doğal olanlardan daha çok zararlıdır. Dolayısıyla doymamış yağ tüketimini azaltmak istiyorsanız, evinizde kullandığınız yağları da dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Özellikle kızartma yapmak amacıyla tekrar kullanılmaya ayrılan yağlara, ortalama bir kullanım sayısı belirleyebilirsiniz. Gıda Sektöründe Trans Yağ Neden Kullanılır? Trans yağın sağladığı çeşitli faydalar bazı yiyeceklerde kullanılmasını sağlar. Öncelikle maliyeti ucuz olan bir üründür. Uzun süre boyunca bozulmadan kalabilir. Kullanıldığı yiyeceklere güzel bir tat verir ve kısa sürede bozulmalarının önüne geçer.

Trans yağ içerikli besinlerin üretim maliyeti daha az olur,

Birden fazla kez kullanılabilir olma özelliğinden dolayı restoranlarda kızartma yapmak amacıyla kullanılır. Hangi Besinlerde Trans Yağ Bulunur? Doğal trans yağ süt ve hayvansal ürünlerde az miktarda bulunur. Bu oranlarda trans yağ alımı vücut için ciddi bir risk oluşturmaz. Ancak aşağıdaki besinler olması gerekenden çok trans yağ oranına sahiptir.