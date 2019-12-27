Trans yağ nedir, trans yağların zararları nelerdir?

Gıda Teknolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, iyi huylu kolesterolü düşürüp kötü huylu kolesterolü yükselten ve böylelikle kalp hastalıklarına neden olan trans yağların aynı zamanda farklı ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyledi.

TRANS YAĞ NEDİR?



Trans yağ, trans-izomer doymamış yağ asitlerine verilen yaygın ad. Terim çift karbon-karbon bağının konfigürasyonuna işaret ettiğinden trans yağlar bazen tekli bazen de çoklu doymamış yağ olabilir, ama hiçbir zaman doymuş yağ olamaz. Trans yağlar, gerekli yağ asitlerinden değildir.

TRANS YAĞLARIN ZARARLARI NELERDİR?

Trans yağların kansere neden olduğunun, gebelik süresini kısalttığının, anne sütünün kalitesini değiştirdiğinin, bağışıklık sistemini zayıflattığının, alzheimer riskini artırdığının bilimsel araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getiren Bölek, ayrıca trans yağların bel ve göbek çevresinde yağlanmaya da neden olduğunu belirtti.

Bölek, "Trans yağlardan kaçınan tüketiciler genellikle trans yağlarca zengin çikolata, kraker, cips, patlamış mısır, şekerleme, kuru pasta, salata sosu gibi paketli gıdalardan uzak durmayı tercih ederler " diyerek şunları, kaydetti: Bu durumu önlemek için soğanı uzun süre yağda kavurma işleminden mümkün olduğunca kaçınılmalı ve tencereye konulan yemekler çiğden pişirme olarak bilinen doğrudan pişirme işlemiyle hazırlanmalı. Soğanı yumuşatmak için ise tencereye bir miktar su konularak haşlama işlemi yapılabilir."