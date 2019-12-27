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  4. Trans yağ nedir, trans yağların zararları nelerdir?

Trans yağ nedir, trans yağların zararları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Aslında sağlımız için önemli bir yere sahip yağlar, yanlış şekilde kullanıldığında sağlık için tehlike yaratıyor. Yağı yüksek sıcaklığa maruz bırakmak da bu hatalardan biri. Çünkü daha dayanıklı ve daha duyarlı olmakla beraber tüm yağlar, yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında trans yağa dönüşüyor!

Trans yağ nedir, trans yağların zararları nelerdir?

Gıda Teknolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, iyi huylu kolesterolü düşürüp kötü huylu kolesterolü yükselten ve böylelikle kalp hastalıklarına neden olan trans yağların aynı zamanda farklı ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyledi.

TRANS YAĞ NEDİR?

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Trans yağ, trans-izomer doymamış yağ asitlerine verilen yaygın ad. Terim çift karbon-karbon bağının konfigürasyonuna işaret ettiğinden trans yağlar bazen tekli bazen de çoklu doymamış yağ olabilir, ama hiçbir zaman doymuş yağ olamaz. Trans yağlar, gerekli yağ asitlerinden değildir.

TRANS YAĞLARIN ZARARLARI NELERDİR?

Trans yağların kansere neden olduğunun, gebelik süresini kısalttığının, anne sütünün kalitesini değiştirdiğinin, bağışıklık sistemini zayıflattığının, alzheimer riskini artırdığının bilimsel araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getiren Bölek, ayrıca trans yağların bel ve göbek çevresinde yağlanmaya da neden olduğunu belirtti.

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Bölek, "Trans yağlardan kaçınan tüketiciler genellikle trans yağlarca zengin çikolata, kraker, cips, patlamış mısır, şekerleme, kuru pasta, salata sosu gibi paketli gıdalardan uzak durmayı tercih ederler " diyerek şunları, kaydetti: Bu durumu önlemek için soğanı uzun süre yağda kavurma işleminden mümkün olduğunca kaçınılmalı ve tencereye konulan yemekler çiğden pişirme olarak bilinen doğrudan pişirme işlemiyle hazırlanmalı. Soğanı yumuşatmak için ise tencereye bir miktar su konularak haşlama işlemi yapılabilir."

KAVRULMUŞ KURU YEMİŞ DE ZARARLI

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Yüksek sıcaklığa maruz kalmasından dolayı trans yağ açısından zengin diğer gıda çeşidinin de patates kızartması ve lokmalar olduğunu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gün boyu yüksek sıcaklığa maruz kalan yağ içerisinde pişirilen patates kızartması ve lokmaların trans yağ içeriklerinin çok yüksek olduğu saptanmıştır. Bazıları daha dayanıklı ve bazıları daha duyarlı olmakla beraber tüm yağlar yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye varan sonuçları olan trans yağlara dönüşebiliyor. Trans yağlarca zengin olma ihtimali yüksek olan bir diğer besin grubu da kavrulmuş kuru yemişlerdir. Yağ içeriği bakımından oldukça zengin olan kuru yemişler kavurma esnasında yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarından içerdikleri faydalı yağ, trans yağlarca zengin zararlı bir hale dönüşüyor.. Bu nedenle mümkün olduğunca kavrulmuş yerine çiğ kuru yemiş tüketmeye özen gösterin."


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