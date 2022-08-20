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TransAnatolia Rally Raid Hatay'dan başladı

20.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TransAnatolia Rally Raid Hatay'dan başladı

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan ve bu yıl 12'incisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Hatay'dan başladı.

Antakya EXPO alanında seremonik startla ile başlayan yarışın bu yılki organizasyonunda 75 yarış aracı ve114 sporcu yarışıyor.

Toplam 17 il sınırı geçilerek 27 Ağustos'ta Eskişehir'de bitecek olan yarışmada yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol gidilecek.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar tören alanındaki konuşmasında, organizasyonun düzenlenmesinden emeği geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi ve tüm sponsorlara teşekkür etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yarışmacılar arasında bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı yarışmacılar, sıralama yarışlarının yapılacağı alana geçti.

Yarışmacılardan Tolga Alkan AA muhabirine, organizasyona ikinci kez katıldığını belirterek, "Geçen yıl bir talihsizlik sonucu yarışı bitirememiştik. Yurt dışından çok iddialı yarışmacılar var. Bu yıl biz de iddialıyız." dedi.

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