Transfer bombaları peş peşe patlayacak! Kaan Ayhan teklifinin detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.

SASSUOLO, 8 MİLYON EURODA DİRETİYOR

Kaan Ayhan tüm şartları zorlamaya hazır olan Trabzonspor, Takvim'in haberine göre Sassuolo'ya 6 milyon euroluk bir teklif sundu. İtalyan ekibi ise milli futbolcumuzu 8 milyon eurodan aşağı bırakmak istemiyor. Bordo-mavililer bonservis bedelini düşürememesi durumunda kiralama formülünü devreye sokacak ve paranın bir bölümünü kiralarken bir bölümünü de sezon sonu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA İMZAYI ATTIRAMAMIŞTI

Kaan Ayhan ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil. Milli futbolcuyla sezon başında Beşiktaş'ta yakından ilgilenmişti. Ancak siyah-beyazlılar, Sassuolo'nın yüksek bonservis talep etmesi sonrası transferi daha sonra tekrar değerlendirmek üzere askıya almıştı.



