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  4. Transfer bombaları peş peşe patlayacak! Kaan Ayhan teklifinin detayları ortaya çıktı

Transfer bombaları peş peşe patlayacak! Kaan Ayhan teklifinin detayları ortaya çıktı

06.01.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edin Visca'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor şimdi de gözünü Kaan Ayhan'a dikti. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden bordo-mavililer, Sassuolo'ya 6 milyon euroluk teklif yaptı. İtalyan ekibinin 8 milyon euroda direttiği öğrenilirken, Trabzonspor kiralama formulü üzerinden de Kaan'ı renklerine katabilir.

Transfer bombaları peş peşe patlayacak! Kaan Ayhan teklifinin detayları ortaya çıktı
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.

SASSUOLO, 8 MİLYON EURODA DİRETİYOR

Kaan Ayhan tüm şartları zorlamaya hazır olan Trabzonspor, Takvim'in haberine göre Sassuolo'ya 6 milyon euroluk bir teklif sundu. İtalyan ekibi ise milli futbolcumuzu 8 milyon eurodan aşağı bırakmak istemiyor. Bordo-mavililer bonservis bedelini düşürememesi durumunda kiralama formülünü devreye sokacak ve paranın bir bölümünü kiralarken bir bölümünü de sezon sonu ödeyecek.

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BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA İMZAYI ATTIRAMAMIŞTI

Kaan Ayhan ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil. Milli futbolcuyla sezon başında Beşiktaş'ta yakından ilgilenmişti. Ancak siyah-beyazlılar, Sassuolo'nın yüksek bonservis talep etmesi sonrası transferi daha sonra tekrar değerlendirmek üzere askıya almıştı.


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Kaan Ayhan
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