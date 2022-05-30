Transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF açıkladı! İşte futbolda transfer dönemi başlangıç tarihi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Bu gelişmenin ardından transfer tarihleri merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de transfer sezonunun başlangıç tarihi...
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.
Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.
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