Transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF açıkladı! İşte futbolda transfer dönemi başlangıç tarihi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Bu gelişmenin ardından transfer tarihleri merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de transfer sezonunun başlangıç tarihi...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

