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Transfer dönemi tam biterken Emre Mor, İstanbul ekibine 1 yıllığına kiralandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 07:26
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Eyüpspor, Fenerbahçe’den 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor’u sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Transfer döneminin tam biteceği saatlerde duyurulan bu transfer aynı zamanda Süper Lig'de yaşanan son transfer oldu.

Transfer dönemi tam biterken Emre Mor, İstanbul ekibine 1 yıllığına kiralandı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yaz transfer döneminin son dakikalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ile kadrosunu güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

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İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncellikle Emre Mor transferinin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Fenerbahçe Kulubü’ne ve Sayın Ali Koç’a teşekkür ediyoruz. Emre Mor çok genç yaşta A Milli Takım seviyelerini yakalamış, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giymiş önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon istediği performansı yakalayamadığını düşünüyor. Biz kendisine burada yeni bir sayfa açma fırsatı verdik. Kendisi de buraya son derece özverili, heyecanlı ve enerjisi yüksek bir şekilde geldi. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"EYÜPSPOR KULÜBÜ’NE TEŞEKKÜR EDERİM"

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Eyüpspor’a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emre Mor ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni bir sayfa açtım. Eyüpspor için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana tekrardan kendimi kanıtlama fırsatı verdiği için Eyüpspor Kulübü’ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Eyüpspor fenerbahçe
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