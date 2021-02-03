SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

03.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

Yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Pandeminin gölgesinde devam eden Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde başta dört büyük kulüp olmak üzere, kıyasıya bir rekabet yaşanırken, en fazla transfer yapan Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Antalyaspor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı.

594

MEDYA TRANSFERLERİ BÖYLE GÖRDÜ

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki, medya karnesini inceledi. 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray’a geri dönüş yapan Henry Onyekuru ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas 5 bin 93 haber, Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai 4 bin 978 haber, Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı.

Transfer döneminde futbolcular ve takımlar dışında en çok konuşulan diğer başlık ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitleri oldu. Harcama limiti tartışmaları ile alakalı medyaya 2 bin 816 haber yansıdığı görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray, 2 transferi birden resmen açıkladı!

Galatasaray, 2 transferi birden resmen açıkladı!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Diğer Haberler

Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik

Ali Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik

Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!

Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Ve Mesut Özil sahada!

Ve Mesut Özil sahada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.