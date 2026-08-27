Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam skor avantajıyla geçerek 2026-27 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkını elde etti. Siyah-beyazlı ekipte şimdi gözler, Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi.

AVRUPA LİGİ'NDE 36 TAKIM YARIŞACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Takımlar dört ayrı torbaya ayrılırken, kura sistemiyle her ekip her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Beşiktaş da lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, her torbadan bir rakibini İstanbul'da, diğerini ise deplasmanda ağırlayacak veya ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ 4. TORBADA YER ALIYOR

Kura öncesinde Beşiktaş'ın yer aldığı torba da belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 4. torbadan kuraya katılacak.

Kartal'ın karşılaşabileceği ekipler arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

1. TORBADA DEVLER VAR

Avrupa Ligi'nin ilk torbasında dikkat çeken takımlar şöyle:

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

AC Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

2. TORBADA ZORLU RAKİPLER

Beşiktaş'ın kura sonucunda eşleşebileceği ikinci torba ekipleri ise şu şekilde:

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

3. TORBADA İNGİLİZ EKİPLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Üçüncü torbada özellikle Premier Lig ekiplerinin yer alması dikkat çekiyor:

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonoia

Celta Vigo

BEŞİKTAŞ 4. TORBADA

Siyah-beyazlıların da bulunduğu 4. torbadaki takımlar şöyle:

Hoffenheim

Beşiktaş

Torreense

Hapoel Beer Sheva

NEC Nijmegen

OFI

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında karşılaşacağı rakipler, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından resmen belli olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Avrupa devleriyle yaşanabilecek olası eşleşmeleri şimdiden merakla bekliyor.