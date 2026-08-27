Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam skor avantajıyla geçerek 2026-27 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkını elde etti. Siyah-beyazlı ekipte şimdi gözler, Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Takımlar dört ayrı torbaya ayrılırken, kura sistemiyle her ekip her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.
Beşiktaş da lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, her torbadan bir rakibini İstanbul'da, diğerini ise deplasmanda ağırlayacak veya ziyaret edecek.
Kura öncesinde Beşiktaş'ın yer aldığı torba da belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 4. torbadan kuraya katılacak.
Kartal'ın karşılaşabileceği ekipler arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.
1. TORBADA DEVLER VAR
Avrupa Ligi'nin ilk torbasında dikkat çeken takımlar şöyle:
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBADA ZORLU RAKİPLER
Beşiktaş'ın kura sonucunda eşleşebileceği ikinci torba ekipleri ise şu şekilde:
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBADA İNGİLİZ EKİPLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Üçüncü torbada özellikle Premier Lig ekiplerinin yer alması dikkat çekiyor:
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo
BEŞİKTAŞ 4. TORBADA
Siyah-beyazlıların da bulunduğu 4. torbadaki takımlar şöyle:
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında karşılaşacağı rakipler, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından resmen belli olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Avrupa devleriyle yaşanabilecek olası eşleşmeleri şimdiden merakla bekliyor.
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