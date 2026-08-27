SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Kauno Zalgiris engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalan Beşiktaş'ın kura öncesindeki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah-beyazlıları Avrupa'da birbirinden güçlü ekipler bekliyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Burak Kavuncu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam skor avantajıyla geçerek 2026-27 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkını elde etti. Siyah-beyazlı ekipte şimdi gözler, Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi.

AVRUPA LİGİ'NDE 36 TAKIM YARIŞACAK

Beşiktaş ın UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 1

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Takımlar dört ayrı torbaya ayrılırken, kura sistemiyle her ekip her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Beşiktaş da lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, her torbadan bir rakibini İstanbul'da, diğerini ise deplasmanda ağırlayacak veya ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ 4. TORBADA YER ALIYOR

Beşiktaş ın UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 2

Kura öncesinde Beşiktaş'ın yer aldığı torba da belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 4. torbadan kuraya katılacak.

Kartal'ın karşılaşabileceği ekipler arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

1. TORBADA DEVLER VAR

Avrupa Ligi'nin ilk torbasında dikkat çeken takımlar şöyle:

Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya

2. TORBADA ZORLU RAKİPLER

Beşiktaş'ın kura sonucunda eşleşebileceği ikinci torba ekipleri ise şu şekilde:

Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht

3. TORBADA İNGİLİZ EKİPLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Üçüncü torbada özellikle Premier Lig ekiplerinin yer alması dikkat çekiyor:

Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo
BEŞİKTAŞ 4. TORBADA

Siyah-beyazlıların da bulunduğu 4. torbadaki takımlar şöyle:

Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında karşılaşacağı rakipler, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından resmen belli olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Avrupa devleriyle yaşanabilecek olası eşleşmeleri şimdiden merakla bekliyor.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti!Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti!
Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde'den vazgeçtiTransfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde'den vazgeçti
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetler üzerinde talan yarışı: Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler!

Cesetler üzerinde talan yarışı: Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler!

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.