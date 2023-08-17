Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

2023-2024 transfer dönemi biriş tarihi merak ediliyor. Birinci ve ikinci transfer sezonu tarihleri belli oldu. TFF tarih verdi. "2023-2024 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusu internette araştırılıyor. İşte, 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihi...

2023-2024 TRANSFER DÖNEMİ

2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başladı.

Yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde bitecek.

