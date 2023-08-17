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Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

17.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği sporseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?

2023-2024 transfer dönemi biriş tarihi merak ediliyor. Birinci ve ikinci transfer sezonu tarihleri belli oldu. TFF tarih verdi. "2023-2024 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusu internette araştırılıyor. İşte, 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihi...

2023-2024 TRANSFER DÖNEMİ

2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başladı.

Yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

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ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde bitecek.

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