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Süper ligin yeni sezonu ne zaman başlar? İşte TFF tarafından açıklanan tarih

19.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs günü sona eren Türkiye Süper Ligi 2020-2021 sezonu, Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Ligin son haftası olan 42. Haftada şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ligi Galatasaray’ın önünde averaj ile birinci bitirdi. Peki, 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper ligin yeni sezonu ne zaman başlar? İşte TFF tarafından açıklanan tarih

Taraftarlar 2020-2021 sezonunun sone ermesinyle 2021-2022 sezonuna odaklandı. Futbolseverler, Türkiye Süper Ligi’nin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Taraftarlar arasında merak konusu olan yeni sezon başlangıç tarihi TFF tarafından bekleniyor.

SÜPER LİGİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAR?

Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu, 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.Süper Lig'de Sezonun son maçı ise 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

Konuyla ilgili detaylar açıklamaların ardından haberimizde yer alacak...

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Süper Lig
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