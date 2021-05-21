Yeni sezonun başlaması öncesinde taraftarların tüm odağı takımlarının yapacağı transferlere yöneldi. Transfer sezonunun ne zaman açılacağını bekleyen taraftarlar, tarihi TFF’den öğrenecek. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2020-2021 sezonun ardından gözler yeni sezona çevrildi. Kulüpler, yeni sezonda takımlarına yapacakları takviyeleri transfer sezonunda belirleyecek. Futbolseverlerin, kendi takımlarına yapılacak olan transferleri merak odağı oldu. Milyonlar, transfer sezonunun ne zaman açılacağını TFF’den öğrenecek..

Transfer sezonunu, önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanacak.

