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Transfer sezonu ne zaman başlayacak?

21.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 sezonu transfer sezonu ne zaman açılacak. Milyonlarca taraftarın, takımlarının yapacağı transferleri merakla bekliyor. Kulüplerin yeni sezonda yapacakları transferlerin tarihi belli oldu mu? Her sezon başı yaz transfer sezonu bu sene hangi tarihlerde başlayacak. İşte TFF’den yapılan açıklama…

Transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Yeni sezonun başlaması öncesinde taraftarların tüm odağı takımlarının yapacağı transferlere yöneldi. Transfer sezonunun ne zaman açılacağını bekleyen taraftarlar, tarihi TFF’den öğrenecek. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2020-2021 sezonun ardından gözler yeni sezona çevrildi. Kulüpler, yeni sezonda takımlarına yapacakları takviyeleri transfer sezonunda belirleyecek. Futbolseverlerin, kendi takımlarına yapılacak olan transferleri merak odağı oldu. Milyonlar, transfer sezonunun ne zaman açılacağını TFF’den öğrenecek..

Transfer sezonunu, önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanacak.

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