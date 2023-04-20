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Transferde Alexander Sörloth bombası patlıyor! Herkes şaştı kaldı

20.04.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Real Sociedad'da forma giyen, bir dönem Trabzonspor'da da fırtına gibi esen Alexander Sörloth için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Transferde Alexander Sörloth bombası patlıyor! Herkes şaştı kaldı
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen ve avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth, Türkiye kariyerini noktalayarak Crystal Palace'ın yolunu tutmuştu.

İSPANYA'DA KALABİLİR

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Burada beklentilerin uzağında kalan Norveçli, İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralık olarak gönderilirken burada uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyordu.

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İsmi Fenerbahçe ile de anılan golcü oyuncu için İspanya basınında çıkan bir habere göre Norveçli için hala resmi karar verilmedi ve transfer için de bir adım atılmadı. Bu tepkisizlikten memnun olmayan yıldız golcünün de kafasının karıştığı belirtilen haberde, Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimalinden bahsedildi.

13 GOL 2 ASİST

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La Liga ekibi ile şu ana kadar 38 maça çıkan Sörloth, 13 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca oyuncunun birkaç maçtır gol atamadığına da dikkat çeken İspanyollar, Sörloth'un transfer sürecinden olumsuz etkilendiğini belirtti.

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