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Transferde Arap rüzgarı sürüyor! Dünyaca ünlü futbolcu, 47 milyon sterline Al-Hilal'e gitti...

23.06.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda Arap kulüplerinin büyük transfer furyası sürüyor! Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'dan Ruben Neves'i kadrosuna kattığını açıkladı. Al-Hilal'in 47 milyon sterlin karşılığında transferi bitirdiği kaydedildi.

Transferde Arap rüzgarı sürüyor! Dünyaca ünlü futbolcu, 47 milyon sterline Al-Hilal'e gitti...

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Portekizli milli futbolcu Ruben Neves'i kadrosuna kattı. Al-Hilal Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Neves ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

47 MİLYON STERLİN

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İngiltere basınında transferin 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Neves ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

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Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Neves, 2017'de Wolverhampton'a transfer oldu. Wolverhampton formasıyla 253 maça çıkan Portekizli oyuncu, 30 gol attı.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce son şampiyon Al-Ittihad ise Fransız Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi transfer etmişti.


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