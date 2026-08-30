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Transferde yılın çalımı: Çorum FK! Ermin Mahmic'i Avrupa devlerinin elinden aldı

Transfer sezonunun en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, Avrupa devlerinin radarındaki 21 yaşındaki on numara Ermin Mahmic'i kadrosuna kattı. Slovan Liberec ile anlaşılarak tamamlanan transfer, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Transferde yılın çalımı: Çorum FK! Ermin Mahmic'i Avrupa devlerinin elinden aldı
Mynet

Basel ve Celtic gibi kulüplerin peşinden koştuğu Bosna Hersekli genç yetenek Ermin Mahmic, Çorum FK ile 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

BONSERVİSİ: 5 MİLYON EURO

Transferde yılın çalımı: Çorum FK! Ermin Mahmic i Avrupa devlerinin elinden aldı 1

Transfer döneminin son günlerine girilirken futbol dünyasında adeta bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın dev kulüplerinin listesinde yer alan 21 yaşındaki Bosna Hersekli on numara Ermin Mahmic, sürpriz bir tercihle Türkiye'nin yolunu tuttu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yetenekli oyuncuyu renklerine bağlayarak yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birini gerçekleştirdi.

Çekya Ligi ekiplerinden FC Slovan Liberec forması giyen genç yıldız için Premier League, Serie A, Ligue 1 ve İsviçre'den çok sayıda kulübün yanı sıra İskoç devi Celtic ve Süper Lig temsilcisi Beşiktaş da devredeydi. Ancak Çorum FK yönetimi, yürüttüğü gizli ve kararlı transfer operasyonu sonucunda bonservis bedeli yaklaşık 5 milyon Euro (4,3 milyon Sterlin) seviyelerinde bir anlaşma sağlayarak oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

RESMİ İMZAYI ATTI

Transferde yılın çalımı: Çorum FK! Ermin Mahmic i Avrupa devlerinin elinden aldı 2

Sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye davet edilen ve işlemleri sorunsuz tamamlanan Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Mahmic, kendisini 3+1 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Bosna Hersek A Milli Takımı ile çıktığı 5 maçta 2 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, orta sahadaki hücum gücü ve oyun görüşüyle tanınıyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni transfere kulüp çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer temennisinde bulunulurken, taraftarlar da bu büyük transferin heyecanını sosyal medyada dile getirdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline gelen Mahmic'in, Çorum FK'nın bu sezondaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden talipleri olmasına rağmen Çorum FK'yı tercih eden Ermin Mahmic transferi, hem kulüp tarihi hem de Türk futbolu adına büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. 21 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'de sergileyeceği performans şimdiden merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Çorum Celtic Bosna Hersek basel
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