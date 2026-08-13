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Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray'ın ilk büyük hamlesi

Galatasaray, Rafael Leao transferinde Milan'ın yüksek bonservis talebi sonrası rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı kırmızılıların Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve oyuncunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray'ın ilk büyük hamlesi
Cevdet Berker İşleyen
Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde sol kanat takviyesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yönetim, Rafael Leao transferinde Milan'ın 55 milyon euroluk bonservis talebinde geri adım atmaması üzerine rotasını İngiltere'ye çevirdi.

YENİ HEDEF MARTINELLI

Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray ın ilk büyük hamlesi 1

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüne 45 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray ın ilk büyük hamlesi 2

Arsenal ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Martinelli'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların, sol kanattaki eksiği Brezilyalı yıldızla kapatmak istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ GARDİ YÜRÜTÜYOR

Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray ın ilk büyük hamlesi 3

Transfer görüşmelerinde menajer George Gardi'nin devrede olduğu ifade edildi. Daha önce sarı kırmızılıların önemli transferlerinde rol oynayan İtalyan menajerin, Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile temas kurduğu aktarıldı.

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