Transferi George Gardi bitiriyor! İşte Galatasaray'ın ilk büyük hamlesi

Galatasaray, yeni sezon öncesinde sol kanat takviyesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yönetim, Rafael Leao transferinde Milan'ın 55 milyon euroluk bonservis talebinde geri adım atmaması üzerine rotasını İngiltere'ye çevirdi.

YENİ HEDEF MARTINELLI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüne 45 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Arsenal ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Martinelli'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların, sol kanattaki eksiği Brezilyalı yıldızla kapatmak istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ GARDİ YÜRÜTÜYOR

Transfer görüşmelerinde menajer George Gardi'nin devrede olduğu ifade edildi. Daha önce sarı kırmızılıların önemli transferlerinde rol oynayan İtalyan menajerin, Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile temas kurduğu aktarıldı.