Transferi olay olmuştu! Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Psikolojik üstünlük!'

Süper Lig'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçmişti. Galatasaray ile Fenerbahçe, daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da birçok transfer için karşı karşıya gelmişti. İki takımın yarış içine girdiği son isimlerden biri olan Wilfried Zaha, sarı - kırmızılıları tercih ederek spor kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Galatasaray'daki kariyerine istediği gibi başlayamayan ancak son haftalardaki peformansıyla dikkat çeken Fildişili yıldızdan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte Zaha'nın sözleri;

"GERÇEK ZAHA İKİNCİ YARIDA"

"Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek."

"GALATASARAY, İSABETLİ KARAR"

"Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Burada geçirdiğim her gün Galatasaray'a gelmekle ne kada isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor"

FENERBAHÇE CEVABI

"Yarış heyecan verici. Fenerbahçe sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız."





